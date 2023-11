RUGGERI, Italiano mi piace. Peccato per la Juventus

Fonte: dagli inviati L. Magistrato e N. Righi

Il noto cantante Enrico Ruggeri ha parlato così da Empoli, dove scenderà in campo con la Nazionale Cantanti per l'evento benefico in favore degli alluvionati: "Stiamo pensando di prendere casa a Empoli perché veniamo spesso qui, bello fare questa iniziativa. Qui c'è la storia del calcio italiano, da Capello a Prandelli, siamo tutti orgogliosi".

Batistuta e Burdisso all'Inter?

"Bati è arrivato troppo tardi purtroppo, Burdisso invece è stato una colonna. Ora c'è un altro argentino che ci fa gioire".

La Fiorentina?

"Può vincere e perdere contro chiunque, è una squadra particolare che non molla mai. Mi è spiaciuto non abbia fatto risultato con la Juve".

Italiano le piace?

"Sì, è un allenatore moderno. Ma ce ne sono tanti che stanno facendo un bel calcio".