ROCCHI, Si sottostima lo stress psicologico degli arbitri

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

A margine di un evento che si è tenuto questa mattina a Coverciano, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, ha parlato alla stampa presente, tra cui gli inviati di Firenzeviola.it. Queste le sue parole: "L'errore di Di Bello in Juventus Bologna? Si tratta di una revisione che sarebbe dovuta essere più accurata. La responsabilità è innanzitutto mia e poi dei tre arbitri che erano coinvolti. Adesso starà "in panchina" per qualche partita e vedrò come sta. Spesso sottostimate lo stress psicologico che questi ragazzi subiscono e le aggressioni verbali che subiscono".

Crede che gli arbitri non dovrebbero velocizzare il gioco anziché ricorrere a maxi recuperi?

"Stiamo facendo recuperi ampi anche per il cooling break. Stiamo lavorando da gennaio proprio su questo aspetto: cercare di ridurre al minimo le perdite di tempo, anche perché diamo molta considerazione agli album che riprendono veloce il gioco".

E' più arrabbiato o deluso da quello che è successo in Juventus Bologna?

"Arrabbiato no. Sono dispiaciuto perché avrei voluto una giornata come la prima. Mi auguro che la prossima vada meglio".

E' soddisfatto dall'operato fatto fin'ora dagli arbitri più giovani?

"Sono il futuro e difenderli non spetta solo a me, ma a tutti. Abbiamo potenzialità importanti, che sono state dimostrate e che metteranno ulteriormente in mostra. Loro sono il bene più prezioso non solo dell'AIA ma del calcio in generale".

Il 4 settembre ci sarà l'incontro con gli allenatori: che cosa si aspetta?

"L'incontro del 4 a me piace molto perché ho bisogno della consulenza degli allenatori riguardo alcune gestioni tecniche che sto cercando di fare con i ragazzi e capire da loro su quale aspetto possiamo migliorare. Mi auguro che vengano in tanti perché è un momento di confronto importante".