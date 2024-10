RANIERI, Arbitro può sbagliare. De Gea abituato a notti così

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

© foto di www.imagephotoagency.it

Dalla sala stampa dello stadio Franchi, al termine della vittoria ottenuta sul Milan, ha preso la parola il difensore della Fiorentina Luca Ranieri. Ecco le sue parole: “Stasera abbiamo fatto una grandissima partita, è stata la migliore della stagione. Cambieranno le cose ma sapevamo che sarebbero cambiate anche quando le cose non andavano. Ci voleva tempo, dovevamo conoscerci meglio. Ora sfruttiamo la pausa e pensiamo a Lecce”.

Cosa significa la sua esultanza su Pulisic?

“Il rigore parato da De Gea, il secondo, è stato un po’ causale. Per questo quando ho fatto quell’intervento ho reagito in quel modo”

Cosa pensi del metro arbitrale usato stasera?

“Può succedere che l’arbitro possa sbagliare, io posso solo parlare della nostra partita”.

Avete festeggiato in modo particolare De Gea?

“Già in campo lo abbiamo festeggiato, ma lui è abituato a certe emozioni, a notti come questa”.

Cosa vi dà questo sistema di gioco con la linea a quattro?

“Non conta il modulo ma la mentalità. Oggi ce l’abbiamo messa. L’importante è dare sempre il massimo”.