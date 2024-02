PRIMAVERA, Fiorentina-Bologna 5-0: rivivi il LIVE di FV!

Fonte: dal Viola Park - Andrea Giannattasio

93' - Finisce qui la partita al Viola Park: 5-0 tra la Fiorentina e il Bologna, 12° risultato utile di fila per i viola

91' - GOOOOOOLL!! MANITA! RUBINO! Il fantasista viola sbaglia il rigore ma sulla ribattuta insacca! 5-0!

90' - Rigore per la Fiorentina! Fallo su Rubino, nessun dubbio. Intanto assegnati 3' di recupero

89' - Traversa pazzesca di Baroncelli dalla distanza!

86' - Bagnolini miracoloso su Sadotti, due volte! Evitato il 5-0...

83' - Cambio viola: dentro Spaggiari per Sene

82' - GOOOOLLL! SENE DAL DISCHETTO! È POKER. Con freddezza Sene mette in gol per il 4-0!

81' - Rigore per la Fiorentina! Fallo di Diop su Rubino in area e massima punizione per i viola. Diop viene anche espulso, dunque Bologna in 9

72' - Tris di cambi viola: dentro Gudelevicius, Sadotti e Balbo, fuori Romani, Ievoli e Braschi

69' - GOOOLLL! E SONO TRE! Caprini di testa mette in rete a porta vuota dopo una bella azione di Rubino dalla sinistra

60' - Esce Dodo: per il brasiliano un'ora in campo. Al suo posto capitan Biagetti

59' - GOOOOOLLL!!! GOOOOLLL!!! VITOLO! Raddoppio immediato dei viola: dalla punizione di Rubino seguita all'espulsione bolognese, esce col pugno Bagnolini, Vitolo ritrova la palla, se l'accomoda e tira trovando il 2-0!

58' - Bologna in 10: fallo di Nezirevic (che era già ammonito) su Caprini, secondo giallo e rosso

56' - GOOOOOLLL!!! BRASCHI!!! Viola in vantaggio! Discesa di Dodo, palla a Fortini che entra in area dalla sinistra, velo di Caprini e a porta vuota Braschi mette dentro! 1-0!

54' - Mamma mia Menegazzo! Batti e ribatti in area viola, tiro del numero 4 e palla deviata all'ultimo in angolo. La Viola ora soffre....

49' - Spende saggiamente il giallo Romani per un fallo su ripartenza di Tonin

46' - Via al secondo tempo senza cambi

=== INTERVALLO ===

46' - Squadre al riposo: 0-0 dopo la prima frazione

45' - Assegnato 1' di recupero

35' - Braschi! Tiro a giro della punta viola che esce di poco sul secondo palo, Fiorentina pericolosa

33' - Chance per il Bologna: tiro centrale di Ravaglioli e chiusura di Romani

28' - Botta di Sene: bravo Bagnolini a mettere la sfera in angolo

25' - Gara che non si sblocca al Viola Park

21' - Bel lancio di Baroncelli per Braschi che arriva al limite dell'area bolognese ma viene travolto dal portiere e da un difensore rossoblù: tutto regolare... la sfera poi arriva a Rubino che a porta vuota calcia male

15' - Fallaccio assassino di Diop su Rubino a centrocampo: solo giallo per il difensore del Bologna... graziato!

11' - Punizione per il Bologna, è uno schema ma nulla di fatto. Su proseguimento azione, nuova punizione per i rossoblù.

5' - Partita molto equilibrata, col Bologna che prova a prendere il sopravvento. Bene Dodo, con personalità

1' - Squadre in campo, via alla partita al "Curva Fiesole" del Viola Park!

A pochi giorni dall'1-1 di Roma che ha consentito alla Primavera di strappare il pass per la sesta finale consecutiva di Coppa Italia, la squadra di Daniele Galloppa torna in campo per affrontare il Bologna nella 23a giornata di campionato. In campo, per i viola, anche Dodo a 5 mesi dall'infortunio al crociato di Udine. Ecco le formazioni del match e il LIVE della partita:

FIORENTINA (4-2-3-1): Tognetti; Dodo, Baroncelli, Romani, Fortini; Vitolo, Ievoli; Sene, Rubino, Caprini; Braschi.

A disposizione: Leonardelli, Scuderi, Biagfetti, Denes, Spaggiari, Gudelevicius, Sadotti, Maggini, Kouadio, Balbo, Harder.

Allenatore: Galloppa.

BOLOGNA (4-3-3): Bagnolini; Carretti, Svoboda, Diop, Nezirevic; Lai, Byar, Menegazzo; Tonin, Mangiameli, Ravaglioli.

A disposizione: Pessina, Gasperini, Hodzic, Kongslev, Ebone, Idaro, Mercier, Zilio, Mukelenge, Brighi.

Allenatore: Magnani.