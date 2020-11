PRANDELLI, Kouamè non è prima punta. Amrabat...

Cesare Prandelli si presenta nel giorno del ritorno del tecnico con più vittorie sulla panchina viola. Ecco delle anticipazioni tattiche date dal tecnico di Orzinuovi in conferenza: "Non credo Kouamè sia una punta di riferimento, penso sia un attaccante o una seconda punta per le ripartenze. Su Amrabat dipende il concetto di regista: se è uno che dà i tempi, cambia gioco e sta in una determinata zona non è lui. Amrabat ha qualità straordinarie, ha un motore molto forte, come tutta la squadra in generale".