PRADÈ, A gennaio cercati Gudmundsson e Zaccagni

Uno dei riferimenti arrivati in conferenza stampa oggi al Viola Park da parte del direttore sportivo Daniele Pradè è stato per il mercato di gennaio, dove il ds ha sveltato quelli che erano gli obittivi del club: "Quello invernale è un mercato complicato, chi ha i giocatori forti se li tiene: noi ne abbiamo puntato uno, è stata una trattativa lunga e l'accordo economico era quasi in dirittura in attivo ma poi è saltata. Si tratta di Gudmundsson. Comprare giocatori a gennaio, poi, devo dire che non fa così tanta differenza.

E comunque sono arrivati due uomini oltre che calciatori, e li ringrazio. Oltre a Gudmundsson, ci piaceva anche Zaccagni ma diventava impossibile anche solo intavolare fin da subito una trattativa".