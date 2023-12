PECCHIA (S.STAMPA), Che rabbia, ma Fiorentina una top

Fonte: dal nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

Queste le parole di Fabio Pecchia, tecnico del Parma, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina: "C'è rabbia vera, mi dispiace per i ragazzi perché dopo una prestazione del genere avrebbero meritato il passaggio del turno".

Si può recriminare qualcosa ai singoli?

"No, non dimentichiamoci chi avevevamo davanti. Anzi, avremmo meritato il terzo gol. Era normale aspettarsi il ritorno dei viola. Posso solo dire che sul primo gol avremmo potuto gestire la situazione in maniera diversa".

Come ha visto Cyprien? Ed Hainaut?

"Un grandissima soddisfazione, dopo tantissimo tempo trovarsi a fare una partita del genere è tanta roba. Si è liberato di un po' di scorie. Hainaut l'avevamo già provato l'anno scorso in quella posizione, è stato premiato per la dedizione in allenamento".

Il crocevia è stata quell'occasione persa da Man?

"Ha fatto un'azione bellissima, è stata una grande possibilità".

Cosa le pare della prestazione di Mihaila?

"Sta migliorando sempre di più, tanta qualità".