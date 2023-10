PATANIA A FV, Giusto premiare Bonaventura. Kayode...

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Il giornalista Fabrizio Patania, inviato del Corriere dello Sport a Coverciano per la Nazionale, ha parlato così ai microfoni di FV della Fiorentina: "La convocazione di Bonaventura un po' all'inizio mi ha sorpreso, anche se sta giocando molto bene ed è uno dei giocatori più in forma del campionato. Dal punto di vista tecnico ha le caratteristiche per sostituire Pellegrini. Durante la conferenza abbiamo sentito Spalletti e la sua filosofia. Se la pagnotta è il risultato devo anche premiare chi a 34 anni sta giocando molto bene. Allo stesso tempo ha portato su Udogie. La priorità è l'Europeo e quindi anche l'esperienza. E' giusto premiare chi oggi merita come sta facendo Bonaventura con la Fiorentina".

Su Kayode: "Secondo me potrà essere convocato, non so in che tempi. Adesso è il suo momento, ha bisogno di continuità e deve confermarsi nei prossimi mesi. Gioca in un ruolo che secondo me è uno dei più scoperti in Nazionale. Dietro a Di Lorenzo non c'è grande scelta. Spalletti ha richiamato Darmian come aveva fatto anche Mancini. Calabria non ha mai convinto, come lo stesso Lazzari. A sinistra ci sono i vari Parisi, Udogie, Dimarco, Spinazzola, ce ne son diversi. Se Italiano utilizzerà Kayode al 100% e lui sarà concentrato su un buon livello, gioca in un ruolo in cui la Nazionale ha bisogno".

Su Biraghi: "Ha caratteristiche diverse agli altri concorrenti. La sua convocazione mi ha stupito di più rispetto a quella di Bonaventura. Mi piace moltissimo Parisi e avrei portato lui, però vedo che Spalletti sta andando nella direzione dell'usato sicuro".