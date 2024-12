PALLADINO (S.ST), Reazione importante. Mercato? La società sa cosa serve

Fonte: dalla sala stampa dell'Allianz Stadium - Andrea Giannattasio

A seguito del pareggio sul campo della Juventus, Raffaele Palladino si presenta in sala stampa dall'Allianz Stadium. Queste le dichiarazioni dell'allenatore della Fiorentina: "La reazione è un aspetto importante. Mi interessava la prestazione contro una grande squadra e un grande allenatore. Le sconfitte non ci spostano. Io ero sicuro dei miei ragazzi e hanno fatto una grande prestazione. L'approccio non è stato dei migliori, ma andare sotto e riprendere la Juve per due volte non è da sottovalutare. Dedichiamo questo pareggio ai nostri tifosi che ci hanno dato la carica ieri, ai tifosi presenti qua e ad Edoardo Bove a cui vogliamo tutti bene".

Sugli scontri diretti con le grandi?

"A volte si danno dei giudizi troppi critici nelle sconfitte e troppi elogi nelle vittorie. Ci vuole equilibrio, ma noi vogliamo continuare cosi. Vogliamo essere competitivi e giocarcela contro una grande squadra".

Sul Napoli?

"Arriviamo a questa sfida con grande entusiasmo. Questo punto ci carica. Oggi ho visto i ragazzi felici e contenti. Non vediamo l'ora di misurarci contro una grande squadra come il Napoli".

Cosa si aspetta dal 2025?

"Mi auguro che i ragazzi continuino così. Dobbiamo continuare a crescere. In questi ultimi due mesi non ci siamo mai allenati e abbiamo solo giocato. Mi aspetto una crescita e dobbiamo continuare a farlo. Sorpresa? Noi vogliamo continuare a crescere e stupire. Sappiamo che non è facile, ma a me interessa la mentalità di questa squadra. Con la mentalità giusta possiamo toglierci delle soddisfazioni".

Sul mercato?

"È un mercato troppo lungo quello di gennaio. Io preferisco fare poco e fatto bene. Chi ha bisogno, deve andare a giocare. La società sa cosa deve fare".

Su Colpani?

"Sapete quanta stima ho per lui. Sta facendo bene fino ai 75 metri, gli sta mancando l'ultima scelta. Devo essere bravo io ad aiutarlo. Ho grande fiducia in Andrea".

Sulla scelta di Parisi?

"Oggi ha fatto una grande partita. Ho scelto lui perchè Gosens ha avuto la febbre. Poi le caratteristiche di Parisi si sposavano bene con Conceicao. Oggi ha fatto una grandissima partita".