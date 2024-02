PALAGI A FV, Felici del connubio tra Viareggio e il V. Park

Fonte: Dalla nostra inviata Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

Alessandro Palagi, presidente del cgc di Viareggio che organizza il noto torneo giovanile, ha parlato così a FirenzeViola.it direttamente dalla serata di gala della Viareggio Cup a Torre del Lago: “Questa giornata rappresenta l’inizio della 74esima edizione del torneo di Viareggio. Per la prima volta nella storia abbiamo più squadre straniere che italiane. Mi auguro che anche da questa edizione possano uscire futuri campioni del nostro calcio. Vogliamo riportare questo torneo in alto come era tanti anni fa.

Il connubio con il Viola Park? La Fiorentina è un asset del torneo di Viareggio, abbiamo un grande rapporto col club viola. Quest’anno abbiamo trovato l’accordo per fare giocare le partite dei gigliati al Viola Park. Il giocatore passato dal torneo di Viareggio che ho nel cuore è Roberto Baggio, ma anche Antognoni e Del Piero. La squadra australiana di Diamanti? È una grande soddisfazione avere squadre da tutte le parti del mondo”.