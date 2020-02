NARDELLA, Ecco la nuova Mercafir e il bando...

Mercafir e Comune presentano il nuovo mercato agroalimentare. Oggi nella sala Cosimo I di Palazzo Vecchio, in attesa del bando per l'acquisizione dei terreni per il nuovo stadio, il sindaco, Dario Nardella, il presidente di Mercafir, Giacomo Lucibello, l'assessore all'Urbanistica, Cecilia Del Re, l'assessore al Commercio, Federico Gianassi e l'assessore allo Sport, Cosimo Guccione, presentano infatti il masterplan della nuova Mercafir.

Inizia il sindaco: "Sono soddisfatto del lavoro di tutti gli assessorati, li ringrazio. Parleremo della Mercafir e del bando, già pubblico, per la vendita dell'area in cui vogliamo collocare il nuovo stadio. Sulla nuova Mercafir, è un progetto strategico della città, atteso dagli operatori e dal mondo economico. È un progetto necessario per rendere competitivo il sistema commerciale. Del Re e Gianassi con Lucibello ieri hanno incontrato gli operatori che hanno condiviso il tutto. Oggi vi mostriamo una sintesi del progetto preliminare, in fase però avanzata. Imtecnci della Mercafir hanno fatto una corsa per rispettare i tempi per la realizzazione del primo lotto che consiste nel trasferimento di tutte le aree commerciali da sud a nord. È un investimento che supera 30milioni di euro ed è un investimento a prescindere dalla vendita dell'area anche per un fatto di tempistica. Le risorse vanno individuate prima di incassare i soldi da quella vendita. Noi siamo già attrezzati per il piano di finanziamento, senza aspettare. Il progetto risponde ai citieri di flessibilità e innovazione, costruito su misura per le esigenze degli operatori".

Sui soldi: La nostra spesa per gli investimenti è 700 milioni, 30 non ci incidono. Con la Cassa Depositi e Prestiti abbiamo già finanziato il piano periferie e lo faremo con questo. Ma ci saranno altri entroiti, avremo comunque disponibili i soldi. Per la prima pietra occorre aspettare la definizione del progetto e i tempi andranno di pari passo con quelli del bando".