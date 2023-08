MILENKOVIC, Domani servirà pazienza. Su Mina...

Fonte: Dal Media Center del Viola Park - Giacomo A. Galassi

Nikola Milenkovic parla dal Media Center del VIola Park. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it

Su cosa migliorare in difesa?

"Mi auguro anche in futuro di prendere così pochi tiri in porta. Ne abbiamo presi pochissimi ma paradossalmente abbiamo preso 4 gol: ma mi auguro di continuare così perché vuol dire prendere pochi tiri. Ovviamente possiamo migliorare ancora e lo proviamo in allenamento. In difesa dobbiamo stare più concentrati per dare sicurezza alla nostra squadra".

Su cosa dire ai più giovani. "Noi più esperti sappiamo cosa dimostrare ai più giovani. Mi aspetto una Fiorentina con tanto cuore ma anche tanta testa: servirà pazienza, la partita dura 90 minuti".

Cosa non ha funzionato dopo l'inizio a Genova? "A Vienna non abbiamo trovato le soluzioni giuste ma quest'anno abbiamo cambiato tanto. È un processo e ci vorrà un po' di tempo ma stiamo lavorando tanto per inserire il prima possibile i nuovi".

Che obiettivi si è dato lo spogliatoio? "Sarà difficile ripetere quanto fatto anno scorso ma vogliamo provarci e lavoriamo per quello".

È la Fiorentina più forte in cui ha giocato? "Sicuramente, la società ha fatto acquisti importanti. Ora sta a noi dare tutto in campo".

Su cosa migliorare. "Ancora tanto. Con il mister sono migliorato tanto in questi due anni ma posso ancora dare molto".

Su Mina. "Ha una grande esperienza e ci può dare tanto anche dal punto di vista della mentalità perché è un vincente. Ha un gran fisico, poi sta al mister scegliere chi e quando può giocare".

Su Kayode. "Ha grandi potenzialità e un fisico importante, in più si impegna sempre tanto. Sta solo a lui capire dove vuole arrivare ma se continua così può arrivare lontano".