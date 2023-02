MANDRAGORA, In Serie A ci gira male ma noi lavoriamo

Assieme a Vincenzo Italiano ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Braga anche il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora: "Sto vivendo un momento positivo e sto andando bene trovando la continuità che speravo. Le statistiche non mi riguardano, io cerco di dare il mio contributo e sono contento quando il mio aiuto permette alla squadra di ottenere risultati".

Cosa non dovete sbagliare domani e cosa rappresenta la coppa per voi?

"Vogliamo portare un trofeo a Firenze ma bisogna pensare di partita in partita. Giochiamo in casa coi nostri tifosi"

Come mai questa Viola è così arrembante in coppa e non in campionato?

"Le prestazioni non mancano né in campionato né in Conference, ma ci sta girando male in campionato. Stiamo lavorando per cambiare questo trend".

Cosa cambia per te giocare a due, a tre o mezzala?

"Nel calcio moderno i ruoli stanno diventando sempre più universali. Il mister ha delle richieste e non mi cambia granché, sono a disposizione della squadra. Cerco di fare le prestazioni ovunque".

Ci sono partite in cui vi riesce tutto e altre no.

"Non può essere solo sfortuna, dovevano arrivare anche i gol in certi momenti. Delle volte la catena funziona e altre no, magari troviamo degli spazi chiusi. Purtroppo nel calcio ci sono anche gli avversari, cercheremo di essere più continui. Dobbiamo essere più concreti e poi non credo che manchi molto".

Come vivete le contestazioni del pubblico?

"Insieme e uniti. I primi ad essere arrabbiati per qualche risultato non arrivato in Serie A siamo noi, vogliamo che questo trend cambi. Non conosciamo altra via al di fuori del lavoro, il gruppo si impegna molto".