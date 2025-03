Dagli inviati Giampaolo rassegnato: "Serviva più coraggio. Il 3-5-2 dei viola non ci ha sorpreso"

Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, ha preso la parola presso la sala stampa del Franchi al termine della sfida persa per 1-0 contro la Fiorentina. Ecco le sue frasi: “Ho visto una squadra competitiva, ho avuto la sensazione che potessimo giocarcela alla pari con i viola. Ho provato a spingere la squadra, consapevole che potevamo fare qualcosa di più. La personalità che abbiamo avuto nel secondo tempo ha evidenziato momenti di assunzione di responsabilità, cosa che certamente avremmo potuto far meglio. Dovevamo essere più disinvolti nel proporre soluzioni offensive”.

L’ha sorpresa il 3-5-2 messo in campo dalla Fiorentina?

“Sì, mi aspettavo questo assetto. Ci abbiamo lavorato anche stamattina, i nostri ragazzi sono stati bravi. La lotta per la salvezza è difficile ancora, ci sono tante squadre e tutte simili nei valori. Dobbiamo fare assolutamente dei punti però”.

C’è stato poco coraggio nella sua scelta tattica?

“Ho messo Rebic e Helgason insieme a Krstovic e Morente… altre volte non l’ho fatto ma oggi sì. Abbiamo giocato in modo diverso rispetto al solito”.

Questa è un’altra partita senza gol… è un problema?

“Mancano 11 partite, è un processo che non va posto. Si lavora per cercare di migliorarsi. Penso di essere competitivo in ogni partita. Ne mancano 11, dobbiamo affinare squadre di livello”.