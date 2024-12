LOVRIC, Sfruttati errori viola. Sul mercato estivo...

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Nel post gara di Fiorentina-Udinese, dalla pancia dello stadio Franchi ha preso la parola il centrocampista friulano Sandi Lovric. Ecco le sue parole: “Nel secondo tempo abbiamo alzato il livello in tutte le parti, compreso il pressing. Abbiamo costretto la Fiorentina a fare errori e abbiamo sfruttato le chance che abbiamo avuto. La vittoria di oggi è molto importante”.

Su come si sente: “A inizio stagione venivo da un brutto infortunio e non era facile trovare la forma migliore, con l’allenamento sono cresciuto e ora mi sento bene fisicamente. Ora è più facile far prevalere le mie qualità”.

Se è mai stato vicino alla Fiorentina: “Non posso dire tanto… alla fine sono rimasto qui e sono contento. In estate si è parlato tanto, è vero… ma non aggiungo altro”.