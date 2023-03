IULIANO, La Viola al pari delle grandi: ha idee e gioco

Fonte: dall'inviata L. Magistrato

Mark Iuliano da Coverciano ha parlato ai media presenti a Coverciano per la Digital Cup, partita benefica che vede protagonista la Nazionale Cantanti. Queste le parole raccolte da Firenzeviola.it sulla Fiorentina: "Devo fare i complimenti alla società viola, hanno un proprietario calabrese e un po' li tifo. Hanno una buona intelaiatura e a volte non riescono tutte col buco ma la squadra ha un gioco e delle idee. Quindi non può altro che migliorare. La Fiorentina può dare noia a tutti, la metto al pari delle grandi".

Fiorentina-Juventus finale di Coppa Italia?

"Ci può stare nel calcolo delle possibilità. Il mio ricordo è la mia prima partita con Lippi in panchina: dovevo marcare Kanchelskis e fu una delle migliori partite della mia carriera".

Gli oriundi in Nazionale?

"Camoranesi ci ha portato alla vittoria del Mondiale. Io sto con Mancini e lo capisco".