GIANI, Commisso molto interessato. Il progetto...

Eugenio Giani, presidente della Toscana, è intervenuto all'uscita di Palazzo Vecchio per parlare dell'incontro odierno ai microfoni della stampa presente. tra cui FirezneViola.it. Queste le sue dichiarazioni: "Non avevo mai visto come i tecnici del Comune di Firenze in collaborazione con quelli che sono coloro che hanno compilato le prime analisi di fattibilità della Fondazione CR hanno questo progetto. Un progetto molto interessante, molto compatibile anche con le prescrizioni della Sovrintendenza. Commisso? L'ho visto molto molto interessato rispetto al passato anche se naturalmente io avevo solo da vedere il progetto, poi la fase di interlocuzione per quella che è una partecipazione collettiva si sviluppa tra di loro e io preferisco non esserci perché non è mia competenza. Ho visto grande interesse anche da parte della Fiorentina. Franchi in vantaggio su Campi Bisenzio? Non possiamo fare un'analisi di questo genere, l'unica ipotesi che veniva prospettata era architettonica progettuale di stadio, ma soprattutto la sua sintonia con i servizi anche attraverso altri finanziamenti, altri progetti... La tramvia che da Viale dei Mille arriva a Rovezzano, progetti di parcheggi che possono essere ricavati da quell'area ferroviaria di Campo di Marte che viene lasciata in disuso, da quello che possono essere i collegamenti pedonali tra Via Mannelli, Largo Giannarelli e la zona stadio, la compatibilità ambientale del quartiere che offre una bella riqualificazione. Sta venendo fuori un'idea di città molto interessante".