FRANCHI, Il siparietto tra Bonucci e tifosi parterre

Simpatico siparietto a bordo campo negli istanti prima del tentativo di trasformazione del calcio di rigore poi fallito da Jovic tra Leonardo Bonucci e alcuni tifosi viola: il difensore della Juventus, appoggiato in piedi alla copertura della panchina bianconera, ha scherzato con i presenti seduti nel parterre di tribuna, più o meno da dove domenica erano volati insulti al tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Un momento di distensione, dunque, per mettersi alle spalle le polemiche di pochi giorni fa, anche in una gara da sempre sentita come quella tra Fiorentina e Juventus.