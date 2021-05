FOTO FV, Riecco Benassi a Firenze: oggi in centro

Pomeriggio di relax per le vie del centro di Firenze per l'ex viola (di rientro) Marco Benassi: il centrocampista - come ha fatto peraltro sapere il tecnico del Verona Ivan Juric nella conferenza stampa di oggi - si trova da qualche giorno nel capoluogo toscano per proseguire le cure per il problema muscolare che non gli ha mai permesso di essere disponibile con la formazione gialloblù. Ecco Benassi, dunque, godersi la primavera fiorentina assieme ai due figli (in attesa, magari, di un buon risultato dei viola stasera contro la Lazio) nella foto di Firenzeviola.it: