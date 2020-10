FOTO FV, Prove al tabellone: al 1' 1-0 di... Dalle Mura

In attesa del fischio d'inizio di Fiorentina-Sampdoria, il club viola sta facendo le prove generali con il nuovo tabellone dello stadio Franchi, inaugurato già due settimane fa contro il Torino ma oggi con una nuova veste grafica. Tra le prove effettuate, anche quelle in occasione di una rete e, casualmente, è stato provato il gol dell'1-0: a segnarlo, ovviamente per i viola, è stato il giovanissimo Christian Dalle Mura, oggi portato in panchina ma ovviamente non destinato né a partire dall'inizio né ad entrare. Ecco la curiosa foto "pizzicata" da FV: