A margine della presentazione di Patrizia Panico come nuovo tecnico della Fiorentina Femminile, sia la neo allenatrice viola che Joe Barone sono stati fotografati dai nostri inviati: per la Panico foto ai cancelli del Franchi con sciarpa viola al collo, mentre il dg della Fiorentina ha mostrato una maglia viola con tanto di scritta "Panico 1" in onore della nuova guida delle gigliate.