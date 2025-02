Fiorentina-Genoa, Badelj cuore viola: il saluto a fine partita sotto la curva

Quattro stagioni a Firenze, centosessantaquattro partite, sette reti. Ma soprattutto un dramma vissuto in maglia viola - quello della scomparsa di Davide Astori, il 4 marzo 2018 - e condiviso con squadra, tifosi e città, che lo ha unito per sempre a questa gente. Legame consolidato a fine partita dal suo saluto al popolo fiorentino. Al triplice fischio di Fiorentina-Genoa, vittoria viola per 2-1, Milan Badelj, entrato sul finire del primo tempo, è andato sotto la curva Ferrovia a salutare il cuore caldo del tifo.

Tanti applausi, ricambiati dai presenti allo stadio, e un'emozione visibile da parte del centrocampista croato soprattutto quando il pubblico lo ha salutato con un coro dedicato ad Astori, in una partita, e in uno stadio, che per lui sarà sempre speciale. Badelj, da anni colonna del Genoa, è stato il primo a indossare la fascia di Astori dopo la sua scomparsa e non ha mai nascosto pubblicamente il suo affetto per la Fiorentina e per l'amico, che ricorda sempre con bellissime parole.