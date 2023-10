FIORENTINA-CUKARICKI 6-0, RIVIVI IL LIVE DI FV!

Fonte: cronaca a cura del nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

© foto di Federico De Luca

FINE SECONDO TEMPO

92' - MANDRAGORA! Sinistro potente da fuori area che finisce alto sopra la traversa

90' - Sono 2 i minuti di recupero concessi dall'arbitro

88' - Nzola riceve in area e scarica per Pierozzi la cui conclusione è deviata dallo stesso angolano, il quale non riesce a spostarsi per tempo

85' - INFANTINO! Sottil entra in area e appoggia per l'argentino che calcia e sfiora il secondo palo

84' - Nzola si incescpica sul pallone perdendone il controllo

82' - GOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!!!!! GOOOOOOOLLLLL!!!!! GOOOOOOOOOOOOOLLLL!!!!!!! MAXIMEEE LOPEEEEEEEZZZ! Ci mette la firma anche l'ex Sassuolo con un sontuoso tiro a giro da fuori area! È 6-0 per la Fiorentina

80' - Perfetta chiusura di Ranieri su Cvetkovic. Rimessa dal fondo per Terracciano

78' - Per il Cukaricki esce Stankovic ed entra Kovac

77' - Ranieri si inserisce in area dalla sinistra e cerca Nzola che però viene anticipato

74' - QUARTA! Altro pericolo creato dall'argentino con una conclusione a giro dalla lunga distanza parata da Belic

72' - GOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!! MARTINEEEEEEEZ QUARTAAAAA!!!!!!! Il capitano viola si fa trovare pronto in area sul traversone basso di Sottil e firma il 5-0 gigliato!

69' - NZOLA! L'ex Spezia la addomestica col petto sul cross di Mandragora ma la sua girata termina fuori dallo specchio

67' - Nel frattempo da Sky arrivano aggiornamenti sull'infortunio di Kayode: al terzino si è girata la caviglia che tra l'altro è rimasta sotto al suo corpo dopo la caduta. Caviglia che gli faceva già un po' male prima della partita

66' - Cambi per entrambe le squadre: il Cukaricki sostituisce Rogan con Ndiaye, la Fiorentina Barak con Infantino

65' - GOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!!! GOOOOOOLLLLL!!!!!! SOOOOOTTTTTTTIIIIILLLLL!!!!!! Punizione calciata alla perfezione da parte dell'attacccante! 4-0 per i viola!

64' - Stankovic stende Kouame sulla propria trequarti. Punizione per la Fiorentina

62' - Sottil guadagna il fondo e mette il traversone che oltrepassa tutta l'area senza trovare nessuno

60' - Cross sul secondo palo di Mandragora destinato a Nzola, anticipato in calcio d'angolo da Tosic

58' - Doppio cambio per la Fiorentina: dentro Nzola e Sottil, fuori Beltran e Ikoné

57' - Conclusione di Quarta da fuori area che finisce oltre il secondo palo

55' - Possesso palla prolungato da parte della Fiorentina alla ricerca degli spazi giusti per far male al Cukaricki

52' - BARAK! Sinistro dal limite dell'area da parte del centrocampista ceco che viene respinto da Belic

50' - Pallone dalla sinistra all'indirizzo di Cvetkovic che taglia tutta l'area e tramonta sul fondo

48' - Qualche disattenzione per la squadra di Italiano che rischia nella propria metà campo

45' - Si riparte! Serie di sostituzioni: per il Cukaricki entrano Cvetkovic, Adzic e Serafimovic, escono Adetunji, Docic e Ivanovic; per la Fiorentina dentro Pierozzi e fuori Parisi

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

47' - Parisi carica il sinistro da fuori area ma la conclusione finisce alta sopra la traversa

45' - L'arbitro Theouli concede 4 minuti di recupero

44' - Quarta stende Adetunji a metà campo, punizione per il Cukaricki

43' - MANDRAGORA! Ikoné mette dentro e trova il centrocampista che a tu per tu con Belic non intercetta il pallone e si mangia il 4-0

41' - Mandragora raccoglie uno spunto di Barak e calcia in porta: conclusione troppo debole per impensierire Belic

39' - Tosic prova a calciare in rete ma il direttore di gara giudica la sua posizione in fuorigioco

37' - ATTENZIONE, VAR: CARTELLINO ROSSO PER SUBOTIC! L'arbitro opta per la revisione dopo il fallo davvero brutto del difensore su Beltran e sceglie di espellerlo

35' - Cartellino giallo all'indirizzo di Subotic per un'entrata decisamente scomposta ai danni di Beltran

33' - Parisi finisce a terra dopo un contrasto di gioco: niente di grave, il terzino si rialza

31' - Partita senza storia in questa prima mezz'ora, troppo netto il divario fra le due squadre

28' - GOOOOOOOOLLLLLL!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!!!!!! IKONÉÉÉÉÉÉÉÉÉ!!!!!!!! Bellissima serpentina del numero 11 che libera il mancino dal limite dell'area e insacca con una traversa-rete! Ora il punteggio recita 3-0 per la Fiorentina!

26' - BARAK! Mancino potente da dentro l'area dopo un filtrante di Kouame: respinge Belic

24' - Barak manca l'impatto col pallone dal limite dell'area e perde la sfera

22' - BELTRAN! Traversa del centravanti che prova ad approfittare di un nuovo spunto del solito Comuzzo. Buon ingresso in campo per il terzino

20' - Traversone basso di Comuzzo alla ricerca di Beltran, che però viene anticipato

19' - Adetunji prova ad agganciare là davanti ma il controllo è impreciso e la retroguardia gigliata recupera

17' - Buona chiusura di Comuzzo che sventa sulla sinistra un possibile pericolo

16' - Torna in campo il numero 2 Rogan che si era fatto medicare. Ripristinata la parità numerica

14' - Lancio lungo all'indirizzo di Kouame che non aggancia. Rimessa dal fondo per il Cukaricki

12' - Rimane a terra Rogan dopo un contrasto di gioco subìto nella propria area. Entra in campo lo staff medico

10' - GOOOOOOOOLLLLL!!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!! RADDOPPIA BELTRAAAAAAAAAAAAN!!!!!!!!!!!!!!!!!! È una rete splendita quella siglata dall'argentino che con uno scavetto al volo trasforma un lancio di Quarta e sorprende Belic! Siamo 2-0 per la Fiorentina

9' - Brutto intervento col piede a martello di Docic ai danni di Maxime Lopez: giallo per il giocatore serbo

8' - Kayode non ce la fa ed esce in lacrime: al suo posto spazio a Comuzzo

7' - Ammonito per proteste il difensore centrale bosniaco Vranjes che chiedeva un fallo di Beltran

5' - GOOOOOOOLLLLLLL!!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!!!! BEEEEEELTRAAAAAAN!!!!!! Il "Vikingo" si sblocca raccogliendo al limite dell'area una bella verticalizzazione di Ranieri, controllandola e scaricandola in rete! È 1-0 per la Fiorentina

4' - Il Franchi rumoreggia dopo un duro contrasto di Tosic all'indirizzo di Kayode che lo aveva beffato con un gran tunnel. Il terzino viola rimane a terra assistito dallo staff medico

2' - IVANOVIC! Maxime Lopez perde il pallone a centrocampo e concede la ripartenza al Cukaricki che si conclude con un tiro dell'attaccante serbo di poco alto sopra la traversa

0' - C'è il fischio dell'arbitro! Primo tocco della partita affidato alla Fiorentina

INIZIO PRIMO TEMPO

20:59 - Dopo aver celebrato lunedì i 50 anni dalla nascita degli Ultras Viola, stasera la Curva Fiesole festeggia lo storico Collettivo con cori, fumogeni, bandiere e vessilli

20:55 - Ecco che entrano in campo le due compagini: Fiorentina in tenuta viola, Cukaricki in maglietta pantaloncini bianchi da trasferta

20:50 - Queste le formazioni ufficiali scelte dai tecnici delle due squadre

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikoné, Barak, Kouamé; Beltran. All.: Italiano.

CUKARICKI (4-3-3): Belic; Rogan, Vranjes, Subotic, Tosic; Sissoko, Docici, Stankovic; Ivanovic, Adetunji, Nikcevic. All.: Igor Matic.

20:45 - Buonasera a tutti i lettori e le lettrici di FirenzeViola.it e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Cukaricki, match valido per la fase a gironi di Conference League il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 21