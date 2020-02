DG MEYER, Noi e la Fiorentina anime di questa città

Alberto Zanobini, dg dell'ospedale Meyer, parla dall'open-day della struttura pediatrica ai media presenti, tra cui noi di FirenzeViola.it: "Come ogni febbraio c'è l'open day, perché nel febbraio '81 per la prima volta aprì le sue porte l'ospedale. Siamo al 129° compleanno, e c'è questa amicizia con la Fiorentina suggellata dal logo del Meyer sulle maglie della squadra maschile e femminile. Entrambe sono realtà legate alla città di Firenze e alla sua anima, questo protocollo di collaborazione è una bella soddisfazione per il fiorentino, e non solo. In ogni campo della Serie A e della Serie B scenderanno in campo con le maglie che recitano il nostro programma. Bella emozione".

Come sarà Fiorentina-Milan?

"Ci sarà una grande atmosfera, e questo sicuramente aiuterà".