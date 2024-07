DAL VP, Assenti Nzola e Lucchesi. Kouadio si allena a parte

Fonte: dal nostro inviato al Viola Park - Ludovico Mauro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dalle 18 la Fiorentina è scesa in campo al Viola Park, sul prato del ministadio Curva Fiesole in quel di Bagno a Ripoli. Non tutti però sono al momento protagonisti della seduta: assenti infatti Lorenzo Lucchesi, alle prese con un problema muscolare, e M'Bala Nzola, ormai sul piede di partenza. Mentre Christian Kouadio svolge allenamento differenziato, individualmente sotto la tribuna aperta al pubblico.