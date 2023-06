CRUCIANI, Viola in UECL e non la Juve? Una porcheria

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Giuseppe Cruciani, celebre conduttore radiofonico de 'La Zanzara' su Radio 24, ha parlato così direttamente da The Quartermaster a Pitti a margine della presentazione del suo libro "Coppie": "A proposito di coppie vedo molto bene quella formata da Commisso e Italiano. Il tecnico viola ha fatto una bella stagione e io sono per la continuità. Sì, è vero che ha perso due finali, ma almeno lui ci è arrivato. Non si deve valutare un allenatore solo se vince una finale o meno. Italiano ha portato gioco e la società gli ha dato una grande mano. L'unico difetto che trovo a questa stagione è che la Fiorentina vale molto di più di un ottavo posto, secondo me è ai livelli di Roma e Lazio come parco giocatori. Ci sono tanti calciatori che mi piacciono della formazione viola, ad esempio Ikoné, Bonaventura e Igor, non mi piacciono molto gli attaccanti invece. Forse un anno in più a Cabral glielo farei fare, ma se vuole migliorare la Fiorentina deve prendere un attaccante da venti gol. Juventus esclusa dalle coppe europee? Secondo me sarebbe una porcheria, spero che i tifosi viola non sperino di andare in Conference grazie all'esclusione dei bianconeri. Sarebbe una vergogna non far andare in Conference la Juve".