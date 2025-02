Dagli inviati Como, Valle sulla vittoria con la Fiorentina: "I tre punti di oggi sono sulla strada giusta"

Dalla sala stampa del Franchi, dopo la vittoria contro la Fiorentina, il terzino del Como Alex Valle ha preso la parola per commentare la vittoria dei lariani:

Com'è arrivata questa vittoria?

"Sono arrivato qui con grande fiducia, questo è il calcio. Mi sento molto bene, sono in fiducia e oggi abbiamo fatto una grande partita. Siamo tutti molto contenti".

Quanto la sta aiutando Fabregas?

"Ci aiuta molto a tutti, ciò che chiede è molta mobilità e rapidità nel girare la palla. Ci difende fino alla morte, oggi lo avevo vicino a me e mi ha dato una grande mano. Ci tiene sempre uniti, è una figura molto importante".

Quanto sono state importanti esperienze come quella di Barcellona?

"Tutto aiuta, avere esperienze come quelle del Barcellona aiuta a fare tutto, ad affrontare la settimana e ad avere maggior personalità. Serve confidenza e fiducia nei propri mezzi, in Serie A essere in fiducia è un aspetto molto importante avere personalità, specie nell'uomo contro uomo e nella preparazione della partita".

Conlcude sulla vittoria di oggi: "Ci siamo conoscendo sempre di più, va sempre meglio e dobbiamo andare avanti così. Oggi sono arrivati i tre punti e siamo sulla strada giusta".