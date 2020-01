C. SPORTIVO, Chiesa ok. Ancora out Boateng

Novità e conferme dal centro sportivo Davide Astori e dall'allenamento della Fiorentina di Beppe Iachini in vista della gara di domani contro il Genoa. È regolarmente in gruppo infatti l'attaccante viola, Federico Chiesa, mentre non ha ancora del tutto recuperato dall'infortunio Kevin-Prince Boateng. Con la prima squadra anche Bobby Duncan. Di seguito i video di FirenzeViola.it.