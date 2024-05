ABATE, La Fiorentina ha le carte in regola per vincere

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

In occasione della 39esima edizione del Trofeo Maestrelli, a Montecatini, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it, l'ex Milan (ora allenatore della Primavera) Ignazio Abate: "Domani spero che la Fiorentina riesca a conquistare il trofeo contro l'Olympiacos con cui noi abbiamo perso la finale di Youth Champions League. Mi auguro che i viola facciano una grande partita ma la squadra è in salute e sono sicuro che si farà valere. In una partita secca può succedere di tutto. Sarà dura, ma la Fiorentina ha tutte le carte in regola per portare la coppa a casa".

Sull'esclusione di Bonaventura dalla Nazionale: "Le scelte di un Commissario Tecnico rispondono a varie dinamiche. Spalletti avrà fatto le sue considerazioni e porterà la rosa migliore per il suo credo calcistico. Questo non toglie nulla alle qualità di Jack e alla grande stagione che ha fatto. Si è dimostrato un giocatore di talento ed una persona eccezionale".