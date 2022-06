A.ROSSI, Viola grande stagione. Tifosi uomo in più

Antonio Rossi, ex campione di canoa e grande tifoso milanista, ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it in occasione della 102 esima edizione di Pitti uomo.

Da milanista sei soddisfatto di Pioli e dello scudetto?

“Sono contento per Pioli, ha saputo fare spogliatoio, affrontare i momenti difficili e soprattutto motivare tutti i giovani forti che aveva in squadra”.

Che idea ti sei fatto, da esterno, sulla Fiorentina?

“La Fiorentina ha fatto un ottimo campionato, anche se secondo me poteva arrivare ancora più in alto. Molto dipenderà dalla prossima campagna acquisti: servono giocatori che alzino il livello. Il tifo fiorentino poi è il dodicesimo uomo in campo”.

La qualificazione alla Conference League quanto è importante?

“Non è una competizione di Serie B come dicono in tanti, basta vedere il percorso della Roma. Sicuramente è un inizio per approcciare nuovamente all’Europa”.