VIDEO, Domenica di rimpatriata viola a casa Dainelli

Domenica di ritrovo per tanti ex viola. Nel giorno del compleanno di Dario Dainelli (45 anni oggi), proprio nella tenuta dell'ex difensore si è svolta una bella rimpatriata con diversi ex compagni di squadra ai tempi della Fiorentina. Lo si vede da un video pubblicato sul profilo Instagram di Alessandro Diamanti, che immortala alcuni ex giocatori come Alberto Gilardino o Marco Donadel prima di una simpatica partitella in amicizia. Qua sotto il video: