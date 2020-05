TORINO, Il positivo al Covid-19 è italiano: il ruolo...

Come annunciato nella giornata di ieri, c’è un giocatore positivo al Covid 19 anche nel Torino. La società, nel rispetto della privacy, per il momento non ne ha rivelato il nome. Il giocatore era asintomatico ed è quindi in buone condizioni di salute. Il contagio è stato evidenziato dalla prova del tampone eseguita martedì al Centro di Medicina Sportiva e i cui esiti si sono avuti ieri. Come spiega La Gazzetta dello Sport, sono filtrate alcune indiscrezioni sul giocatore in questione: “Dovrebbe trattarsi di un giocatore italiano, è di sicuro un componente della prima squadra. E non sarebbe un portiere, bensì un giocatore di movimento”, spiega il quotidiano. “Il ragazzo è stato subito spedito a casa dove osserverà il periodo di quarantena previsto dai protocolli sanitari di questa epidemia. Non ha mai avuto contatti con compagni, e secondo le informazioni assunte dallo staff sanitario granata coordinato dal dottor Rudy Tavana, durante il lockdown avrebbe rispettato con scrupolo le restrizioni del governo, rimanendo in casa. Quindi il contagio non sarebbe avvenuto in seguito a comportamenti inappropriati o a leggerezza”. In aggiunta, La Gazzetta spiega quanto segue sulla posizione del Torino: “Nell’attuale dibattito relativo alla ripresa del campionato, quest’altro episodio porta nuovi argomenti a favore di quelle società contrarie alla ripartenza della Serie A o perlomeno molto scettiche. Proprio il Torino di Urbano Cairo era stato tra i primi club italiani a manifestare forte preoccupazione relativa alla maggiore facilità di trasmissione del contagio in uno sport di contatto qual è appunto il calcio. E adesso il presidente è ancora più preoccupato…”.