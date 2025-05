Top 11, la formazione dei migliori marcatori della Serie A ruolo per ruolo: 3 viola presenti

Finito il campionato il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la formazione dei migliori marcatori ruolo per ruolo della Serie A. Quello che viene fuori è un 4-4-2, ovviamente molto offensivo, in cui sono presenti tre giocatori della Fiorentina. Il primo ovviamente è Moise Kean, che guida l'attacco insieme al capocannoniere dello scorso campionato Mateo Retegui (25 reti), con 19 gol. Il secondo è il terzino sinistro Robin Gosens che ha realizzato 5 marcature in questa Serie A. Il terzo invece è il portiere.

David De Gea infatti è il portiere più prolifico avendo realizzato un assist direttamente dalla sua area di rigore. A completare il reparto difensivo insieme a Gosens ci sono tre giocatori dell'Inter: De vrij, Bisseck e Dumfries. mentre la linea di centrocampo, da sinistra a destra, è formata da Lookman, Reijnders, McTominay e Orsolini. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it: