Tabù Franchi per il Genoa: il Grifone non vince a Firenze dal 1977

vedi letture

Il Genoa ha affrontato la Fiorentina in casa di quest’ultima per 53 volte (52 a Firenze e una, terminata 0-0, giocata a Pistoia il 3 settembre 1989 a causa dei lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi in vista di Italia ’90). Il bilancio complessivo in Serie A - riporta PianetaGenoa1893 - conta 32 vittorie della Fiorentina, 17 pareggi e solo 4 successi per il Genoa, con 105 gol segnati dai viola e 45 dai rossoblù.

L’ultima vittoria del Grifone a Firenze risale a ben 48 anni fa: il 27 marzo 1977, quando il Genoa, allenato da Simoni, si impose 2-1 grazie ai gol di Pruzzo al 67’ e Arcoleo all’80’. Per la Fiorentina, che terminerà il campionato al terzo posto, andò a segno Casarsa su rigore al 68’ per il temporaneo 1-1. Da quel momento, il Franchi è diventato il campo di Serie A su cui il Genoa non vince da più tempo.