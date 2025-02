Rigori a favore: Inter prima in Italia, Fiorentina quarta

Stasera alle 20:45 si gioca una partita molto interessante tra Inter e Fiorentina, due squadre che si stanno distinguendo in questa stagione non solo per il gioco, ma anche per un aspetto che può fare la differenza in una partita: i rigori.

, infatti, è la squadra che ha ottenuto il maggior numero di rigori a favore finora, con ben. La squadra di Simone Inzaghi ha mostrato una notevole precisione, riuscendo a realizzare 6 di questi rigori, con una percentuale di successo che si attesta intorno all'. Questo dato evidenzia non solo la capacità offensiva dell'Inter, ma anche la lucidità dei suoi giocatori nei momenti decisivi, come i tiri dal dischetto, che possono pesare enormemente in una stagione.Dall'altro lato, laha anch'essa dimostrato grande efficacia nei rigori a favore: su, la squadra viola è riuscita a realizzarne 5, con una percentuale di successo dell. Questo dato sottolinea l'abilità della Fiorentina nell'approfittare delle occasioni per segnare in momenti cruciali della partita, mostrando una grande maturità e precisione sotto porta.Sarà un match da seguire con attenzione, dove ogni minimo episodio, incluso il dischetto, potrebbe cambiare le sorti della gara.