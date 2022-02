NUMERI, Empoli-Juve sarà decisa da Zurkowski?

Dalla 15esima giornata la Juventus ha raccolto 26 punti, con 7 vittorie e 5 segni X.

Nessuno in Serie A è stato capace di fare meglio. Neppure l’Inter, vincesse il recupero della partita saltata contro il Bologna, supererebbe i bianconeri.

Il Milan insegue a 24, la Lazio a 22, la Fiorentina a 21, il Napoli a 19.

Tutto ciò nonostante i 2 pareggi consecutivi negli ultimi due impegni, la trasferta a Bergamo e il derby allo Stadium.

In questo campionato Juventus senza tre punti per 3 gare di fila è evento successo già in 2 occasioni: fra il primo e il quarto turno (2X – 2P), fra la nona e l’11esima giornata (1X – 2P).

Il digiuno di successi dell’Empoli, invece, ha raggiunto le 9 gare di Serie A in fila. L’ultima conquista dell’intera posta in palio risale, infatti, alla trasferta di Napoli, 0-1, turno numero 17.

Non solo.

L’Empoli al Castellani ha un ritmo da rischio retrocessione, 11 punti. Per intenderci ha fatto meglio soltanto di Venezia, Genoa e Salernitana.

Curiosità della classifica perpetua di Serie A col girone unico. Gli azzurri fra le mura di casa hanno raggiunto i 299 gol segnati. Il primo porta la firma di Osio, il 14 settembre 1986, 1-0 sull’Inter.

Infine concludiamo ricordando l’unico Empoli-Juventus alla 27esima di A: 3 aprile 1999, 1-0 per i toscani, Bianconi a rete al 27’…

Insomma, attenzione a Szymon Zurkowski, visto il ripetersi del 27 è proprio il numero di maglia del centrocampista empolese.