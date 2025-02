Numeri e statistiche su Hellas-Fiorentina: Palladino ha sempre vinto finora contro Zanetti

vedi letture

In Verona-Fiorentina andrà in scena la quinta sfida da allenatori tra Paolo Zanetti e Raffaele Palladino. Le prime quattro sono state a senso unico, nel senso che ha sempre vinto l'attuale tecnico viola. Anche nella partita d'andata, dunque, Palla è riuscito a fare centro contro il collega: quel Fiorentina-Verona 3-1 è stato il sesto successo della striscia storica, da record, di otto, ottenuta in questa stagione dai gigliati.

Una vittoria invece Zanetti ce l'ha con la Fiorentina; ha fatto centro al primo incontro, quando era alla guida del Venezia (1-0 al Penzo): parliamo della stagione 2021/22. Poi sono arrivati quattro risultati positivi di fila per i toscani, di cui due affermazioni.

Palladino benissimo contro Zanetti, ma bene anche contro il Verona. Il tecnico campano è imbattuto contro i gialloblu, anche se il suo percorso non è netto come quello contro l'allenatore di Valdagno, perché in due circostanze ha dovuto 'concedere' due pareggi agli avversari.

TUTTI I PRECEDENTI ZANETTI VS PALLADINO

0 vittorie Zanetti

0 pareggi

4 vittorie Palladino

2 gol squadre Zanetti

8 gol squadre Palladino

TUTTI I PRECEDENTI ZANETTI VS FIORENTINA

1 vittoria Zanetti

2 pareggi

2 vittorie Fiorentina

3 gol fatti squadre Zanetti

5 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI PALLADINO VS VERONA

3 vittorie Palladino

2 pareggi

0 vittorie Verona

9 gol fatti squadre Palladino

3 gol fatti Verona