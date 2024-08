MONZA, I viola sono la vittima preferita di Gianluca Caprari

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiorentina e Monza scendono domani in campo al Franchi alle 18:30 per la terza giornata di campionato. Tra gli ex di questa partita ci sono sicuramente l'allenatore dei viola Raffaele Palladino e Andrea Colpani, mentre nel Monza l'unico ex è Bianco.

Tra le file del Monza, un giocatore in particolare è sempre pericoloso quando vede i viola: Gianluca Caprari. La Fiorentina è la vittima preferita del 10 del Monza con 5 reti e 3 assist messi a segno in 13 partite contro i viola.

Caprari ha fatto alcune presenze nel finale della scorsa stagione dopo il brutto infortunio subito a settembre del 2023. Nelle due gare di campionato di quest'anno della squadra di Nesta, Caprari è entrato in entrambi i casi a gara in corso.