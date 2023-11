FirenzeViola.it

Come riportato dal profilo twitter di Opta Paolo, dal suo esordio in Serie A, datato 25 agosto 2019, solo Lionel Messi ha realizzato più reti da fuori area di Ruslan Malinovskyi tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei. Sono infatti 23 i centri dalla distanza per l'argentino e 16 per il calciatore del Genoa.