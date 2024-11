KEAN, Prima tripletta in carriera ed MVP di giornata

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina vola in classifica sulle ali dell'entusiasmo trascinata da un incontenibile Moise Kean, che sale a quota 8 reti in Serie A realizzando la prima tripletta in carriera. Un traguardo che all'attaccante classe 2000 è valso il riconoscimento di Man Of The Match di giornata, il premio che la Serie A consegna al termine di ogni partita al migliore in campo.