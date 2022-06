ITALIANO, Like dei giocatori al post social sul rinnovo

Dopo l'ufficialità del rinnovo di contratto fino al 2024, con opzione a favore della società fino al 2025, la Fiorentina attraverso i suoi canali Instagram ha postato una foto in cui sono presenti lo stesso mister e Joe Barone nel momento della firma. Curioso come a mettere "mi piace" al post, come ad approvare e ad esprimere felicità per questa scelta, non ci siano soltanto giocatori come Amrabat, Igor, Venuti, Sottil, Terracciano, Ikoné, Castrovilli, Quarta e Saponara (quest'ultimo vero e proprio pupillo di Italiano), ma anche giocatori come Piatek e Kouame sui quali ancora permangono punti interrogativi sul loro futuro, e soprattutto l'uomo del momento per quanto riguarda il mercato in entrata: Luka Jovic. Tra gli ex viola spunta anche il like di Eysseric.