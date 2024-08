IL DATO, Fiorentina settimo club di A per spese nel mercato

FirenzeViola.it

Il noto portale Transfermarket, sempre molto attento a spese e conti vari, ha pubblicato la classifica dei club di Serie A che più hanno speso nel corso della sessione estiva di calciomercato appena conclusa. A svettare in testa è la Juventus che, per i suoi 8 acquisti, ha dovuto sborsare ben 205 milioni. Segue il Napoli, con 7 acquisti a 150 milioni, e la Roma, con 9 acquisti costati 109 milioni. La Fiorentina si trova al settimo posto della graduatoria, con 11 acquisti costati 58 milioni. Fanalini di coda Monza ed Empoli, le quali hanno speso rispettivamente 3 e 2 milioni di euro. Balzano agli occhi anche Como e Hellas Verona, rispettivamente al nono (49 milioni) e quindicesimo (14 milioni) posto, per i 21 giocatori a testa messi in rosa.

Questa la classifica:

Juventus - 205 milioni

Napoli - 150 milioni

Roma - 109 milioni

Atalanta - 97 milioni

Milan - 71 milioni

Inter - 70 milioni

Fiorentina - 58 milioni

Bologna - 54 milioni

Como - 49 milioni

Genoa - 34 milioni

Lazio - 34 milioni

Parma - 33 milioni

Torino - 25 milioni

Udinese - 24 milioni

Hellas Verona - 14 milioni

Venezia - 14 milioni

Cagliari - 11 milioni

Lecce - 9 milioni

Monza - 3 milioni

Empoli - 2 milioni