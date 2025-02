Gudmundsson, poco più di una comparsa: il dato sui minuti giocati dall'islandese

vedi letture

Fiorentina-Como, per Albert Gudmundsson, è durata soltanto diciannove minuti. Entrato a inizio ripresa, l'islandese ha fatto in tempo a essere ammonito e a farsi male. Contusione all'osso sacro (come riportato da Dazn) e sostituzione a meno di venti minuti dal suo ingresso. Una domenica nerissima per un calciatore che, in viola, sembra l'ombra di quanto ammirato col Genoa. Tanto che Kickest ha messo in ordine i suoi numeri, in termini di minutaggio, evidenziando un dato a dir poco preoccupante: da quando è arrivato a Firenze, il numero dieci ha messo insieme solo cinque presenze da più di 60 minuti. Per il resto, tanti spezzoni e un gran numero di partite saltate per noie muscolari. Da capire se lo stop di ieri pomeriggio lo costringerà di nuovo ai box.

Da ricordare che la Fiorentina ha acquisito Albert Gudmundsson dal Genoa con un'operazione complessiva di 28,5 milioni di euro. Il trasferimento è avvenuto con la formula del prestito oneroso di 8 milioni di euro, accompagnato da un obbligo di riscatto condizionato fissato a 17 milioni, più 3,5 milioni di bonus legati a determinate condizioni. Un riscatto che pareva scontato e che adesso è tutt'altro che scritto. Il futuro dell'islandese, sempre più oggetto misterioso del gruppo viola, rimane incerto.