FRANCHI, Cambia look in vista del match con l'RFS

Lo Stadio Artemio Franchi cambia il look in vista della partita di domani contro l'RFS, match valido per il primo turno del girone di Conference League. Come testimoniano le immagini postate dalla Fiorentina su Twitter sono stati infatti inseriti all'interno dello stadio degli striscioni e una bandiera con il logo della nuova competizione che i viola inizieranno ufficialmente domani.