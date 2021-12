Un look quantomeno stravagante per Erick Pulgar al rientro dalle vacanze. Il centrocampista cileno, tornato a disposizione dopo i problemi fisici che ne avevano caratterizzato la fine del 2021, si è presentato con i capelli biondi e blu, acconciatura insolita per un giocatore che non è nuovo ad idee originali come questa. Ecco le immagini: