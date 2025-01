FOTO, Gudmundsson con maglia del Napoli: rabbia tifosi

Tempo di foto ricordo del mese per Albert Gudmundsson che sui social ha inserito una serie di immagini di gennaio nel suo tempo libero, con amici e i bambini. Ma ai tifosi non è sfuggita un video in cui lui gioca a ping pong indossando la maglia...del Napoli. Un particolare che ha contrariato non poco i tifosi viola che gli ricordano che è a Firenze mentre qualche sostenitore azzurro scherza su un passaggio del giocatore al Napoli appunto. Da attaccante della Fiorentina una leggerezza insomma che è costata qualche critica al giocatore stesso. Basti però ricordare che anche l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram qualche mese fa ha postato una foto mentre giocava a basket con la maglia della Fiorentina.