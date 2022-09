FIO-VER, Numeri e curiosità sul match di domenica

Neanche il tempo di metabolizzare le tre scoppole prese ad Istanbul che la Fiorentina deve già pensare al campionato. Domenica (ore 15) al Franchi arriva l'Hellas Verona di Gabriele Cioffi in una sfida già delicata per la classifica. Ecco qualche numero fornito dalla Lega Serie A sul match della 7a giornata di Serie A:



L'Hellas Verona ha vinto 14 partite di Serie A TIM contro la Fiorentina (20N, 28P), contro nessuna squadra ha fatto meglio – la Viola è anche l’avversaria contro cui i gialloblù hanno realizzato più reti (68). La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite di Serie A TIM contro l'Hellas Verona (1V, 4N) e non fa meglio dalla serie record registrata nelle prime 18 sfide tra queste due squadre (1957-1977). La Fiorentina non vince in casa in Serie A TIM contro l'Hellas Verona dal 2 dicembre 2013, con quattro pareggi e due sconfitte da allora; tra le avversarie affrontate più di due volte in casa dal 2014 in avanti, la squadra gialloblù è quella contro cui i viola hanno conquistato meno punti (quattro). La Fiorentina non vince da cinque partite in Serie A TIM (3N, 2P) e non fa peggio da una serie di otto gare senza successi: l’ottava di queste sfide fu proprio contro l'Hellas Verona, il 19 dicembre 2020 (pareggio 1-1 con reti di Dusan Vlahovic e Miguel Veloso).

La Fiorentina è imbattuta in casa in questo campionato, grazie a una vittoria e due pareggi; i viola non rimangono imbattuti nelle prime quattro gare interne di Serie A TIM dal 2018/19 (quattro successi in quel caso). L'Hellas Verona ha perso tre delle prime sei partite di questo campionato (1V, 2N); in quattro delle ultime cinque occasioni in cui i gialloblù hanno perso almeno quattro delle prime sette gare di Serie A TIM sono retrocessi, unica eccezione il 1999/00. L'Hellas Verona ha conquistato due punti in tre trasferte di questa Serie A TIM e in tre delle precedenti cinque stagioni disputate nel massimo campionato si è fermato a questo punteggio dopo quattro gare esterne.

L'Hellas Verona è l’unica squadra che in questo campionato non ha ancora effettuato una sequenza su azione con almeno 10 passaggi terminata con un tiro o con un tocco in area. Antonín Barak ha segnato tre gol in tre sfide contro l'Hellas Verona in Serie A TIM e ha fatto meglio solamente contro il Sassuolo (quattro); il centrocampista della Fiorentina arriva proprio dalla squadra gialloblù, con cui ha realizzato 18 reti in 64 presenze nel massimo campionato. Josh Doig (18/5/2002) è il più giovane giocatore di questa Serie A TIM ad aver segnato un gol e fornito un assist, mentre nei maggiori cinque campionati europei è terzo tra i difensori, dietro a Nuno Mendes del PSG ed Enzo Tchato Mbiayi del Montpellier.