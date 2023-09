FIO-ATA, Le statistiche del match di domenica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Torna la Serie A e con essa anche le statistiche della Lega Serie A. Ecco i numeri forniti dal sito ufficiale della competizione su Fiorentina-Atalanta, match in programma domenica alle 18.

L’Atalanta è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 14 sfide di Serie A TIM contro la Fiorentina (6N, 5P); tuttavia, nei quattro confronti più recenti, ha vinto solo una volta (1-0 il 2 ottobre 2022, con una rete di Ademola Lookman). La Fiorentina ha vinto 36 partite casalinghe in Serie A TIM contro l’Atalanta (15N, 9P), solo contro il Bologna (39) ha ottenuto più successi interni nella competizione. L’Atalanta ha vinto due delle ultime quattro trasferte di Serie A TIM contro la Fiorentina (1N, 1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle 37 precedenti gare disputate sul campo dei viola, giocate tra il 1962 e il 2018. La Fiorentina ha pareggiato la prima partita casalinga di questo campionato e in tutte le precedenti tre stagioni di Serie A TIM ha sempre ottenuto un successo nelle prime due gare interne.

L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in due delle prime tre partite di questo campionato; l’unica volta in cui i bergamaschi hanno collezionato tre clean sheet nelle prime quattro gare di una stagione di Serie A TIM è stata nel 2008/09, con Luigi Delneri in panchina. La Fiorentina è la squadra con la più alta percentuale realizzativa in questa Serie A TIM: 24%, in questo momento più del doppio rispetto a quanto registrato nello scorso torneo dai toscani (9%). L'Atalanta è l'unica squadra che in questo campionato di Serie A TIM ha già segnato due gol da fuori area: Nadir Zortea contro il Sassuolo e Gianluca Scamacca contro il Monza. I centrocampisti dell’Atalanta, Teun Koopmeiners e Marten de Roon, hanno preso parte a 22 sequenze su azione terminate con un tiro in questa Serie A TIM, nessun giocatore conta più coinvolgimenti di questo tipo finora – al pari di Henrikh Mkhitaryan e Piotr Zielinski. M'Bala Nzola ha segnato tre gol e servito un assist in quattro sfide contro l’Atalanta in Serie A TIM: quella bergamasca è la squadra contro cui l’attaccante della Fiorentina è stato coinvolto in più reti nella competizione.

Gianluca Scamacca ha segnato un gol (con il Sassuolo) e fornito un assist (con il Genoa) in quattro sfide contro la Fiorentina in Serie A TIM; l’attaccante dell’Atalanta ha realizzato una doppietta nell’ultimo turno di campionato e la volta precedente in cui è andato a segno nella competizione (maggio 2022) lo ha fatto per due gare di fila.