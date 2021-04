FERRAGNI, Entra nel cda di Tod's: "Grazie a DDV"

Chiara Ferragni è stata nominata membro del cda di Tod's presieduto dagli ormai ex proprietari della Fiorentina Della Valle. Come riporta l'Huffingtonpost, l'imprenditrice digitale ha voluto ringraziare proprio "Diego Della Valle per la fiducia e il rispetto che ha nei miei confronti come donna e manager. Unirmi al gruppo Tod’s significa dare voce alla mia generazione con una delle eccellenze dell’Italia nel mondo". Le ha risposto direttamente Diego, ad dell'azienda: "Sono entusiasta che Chiara Ferragni sia entrata nel cda di Tod’s. La conoscenza di Chiara del mondo dei giovani sarà sicuramente preziosa. Inoltre, insieme, cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni in operazioni di questo tipo”.