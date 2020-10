Cristiano Ronaldo è risultato ancora positivo al Covid-19. Secondo quanto riportato dal sito portoghese Cmjornal.pt CR7 si è sottoposto a un nuovo tampone ma le notizie non sono buone e per questo motivo molto difficilmente potrà essere a disposizione di Andrea Pirlo sia per la gara di campionato contro l'Hellas Verona che per quella di Champions League contro il Barcellona.